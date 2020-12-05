جامعة الأزهر تنعي الدكتور طه حبيشي

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أحمد جودة - القاهرة - تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات بخالص العزاء والمواساة لأسرة كلية أصول الدين بالقاهرة؛ في وفاة الدكتور طه حبيشي، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، سائلين المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

ونعي مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الأستاذ الدكتور طه الدسوقي حبيشي أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدن بالقاهرة، والذي وافته المنية اليوم.

وأكد المجمع أن المفكر الإسلامي -رحمه الله- أسهم بدور كبير في التجديد في الفكر الإسلامي في مجال العقيدة والفلسفة، وخدمة العلم وأهله، وله عشرات المؤلفات العلمية التي أثرت المكتبات بمضامينها النافعة.

كما تقدم المجمع بخالص العزاء لأسرة الراحل بصفة خاصة، وتلاميذه من طلاب العلم ومحبيه في جميع أنحاء العالم بصفة عامة، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدمه من علم نافع في صحيفة حسناته.

