صور.. وزير العدل يفتتح فرع توثيق ضواحى كفر الشيخ والحامول

جدة - نرمين السيد - افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، صباح اليوم، فرع توثيق ضواحى كفر الشيخ والحامول ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية بعد تجديدها ورفع كفاءتها، وذلك فى حضور جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ولفيف من قيادات الوزارة.





ويقدم فرع توثيق الضواحى الخدمات للمواطنين دون التقيد بالاختصاص المكانى، عدا ما استوجب القانون إجرائه أمام فرع التوثيق الكائن بدائرة الاختصاص. كما يوفر إمكانية التعامل مع 13 مواطنا فى آن واحد من خلال نظام الشباك الواحد، مع تنسيق أسبقية الحضور بين الجمهور بالحجز الإلكترونى والنداء الآلى. جدير بالذكر أن وزارة العدل قد قامت بتجهيز المقر بمشاركة المجتمع المدنى، كما أمدته بأحدث الأجهزة والأثاث اللازم وذلك فى إطار خطة وزارة العدل بتطوير منظومة الشهر العقارى والمحاكم وميكنتهما تيسيرا على طالبى خدمات التوثيق والمتقاضين.

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