زلزال بقوة 5.4 ريختر يشعر به سكان القاهرة والدلتا

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل، اليوم هزة أرضية بشرق البحر المتوسط بقوة ٥.٤ درجة على مقياس رختر، وقد شعر به بعض المواطنين في القاهرة ومدن الدلتا.
كما أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه جار تحديد مصدره ومدى تأثيره.
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