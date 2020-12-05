أمن كفر الشيخ يلقى القبض على صاحب فيديو "سماح" واثنين من المشاركين

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، القبض على صاحب فيديو الفتاة "سماح" واثنين من المشاركين في الفيديو، بتقسيم 2 في مدينة كفر الشيخ، وجار استجوابهم بشأن تفاصيل الواقعة
وكانت مباحث مديرية الأمن شكلت فريق بحث لإلقاء القبض على بطل الفيديو والمشاركين معه، فألقي القبض على مصطفى بوخا، وشهاب بلال، الذي قام بدور "أبو سماح"، ومحمد صاحب السيارة التي ظهرت في الفيديو، وجار استجوابهم حول الواقعة وملابساتها، وتحرر محضر رسمي بالواقعة وعرضهم على النيابة العامة.
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