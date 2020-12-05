الأهلي يرسل للزمالك دعوة رسمية لحضور احتفالية بطولة إفريقيا ولقب نادي القرن

يحلم المارد الأحمر بالتتويج باللقب للوصول للثلاثية التاريخية بعد التتويج بالدورى للمرة الخامسة على التوالي، ثم الفوز بدوري الأبطال الإفريقي على حساب الغريم التقليدي الزمالك لأول مرة منذ سبعة سنوات، على الجانب الآخر يسعى الطلائع للتتويج بأول بطولة في تاريخه.

وتستعد إدارة النادي الأهلي لإرسال دعوة للزمالك لحضور احتفالية الفريق الأحمر بالفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها يوم 20 ديسمبر الجارى فى أحد الفنادق الكبرى، ومن المقرر أن تكون الاحتفالية مزدوجة، حيث ستشهد أيضاً الاحتفال بمرور 20 عاماً على التتويج بلقب نادى القرن الإفريقي.

وتقوم إدارة الأهلى بدعوة رؤساء الأندية لحضور الاحتفالية، ومنهم المستشار أحمد البكرى رئيس نادى الزمالك خاصة بعد إرسال الأخير مباركة للإدارة الحمراء بمناسبة فوز الأهلى بلقب بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الزمالك.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة فى الثامنة مساء اليوم، السبت، اللقاء المصيرى الذى يجمع فريق الأهلى مع نظيره طلائع الجيش على استاد برج العرب بالإسكندرية فى نهائى كأس مصر.

وتأهل الأهلى للمباراة النهائية بكأس مصر بعد أن تجاوز بنى سويف (3 – 1) فى الدور الأول ثم الترسانة (2 – 1) فى ثمن النهائى وأبو قير للأسمدة بنفس النتيجة فى ربع النهائى بتاريخ 21 نوفمبر الماضى ثم تخطى عقبة الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف مساء الثلاثاء الماضى.

بينما حجز طلائع الجيش مقعده فى المباراة النهائية لكأس مصر للمرة الأولى فى تاريخه بعد أن تجاوز دكرنس فى الدور الأول (1 – 0) بعدها تفوق على مصر للمقاصة فى ثمن النهائى بنفس النتيجة، ثم فجر مفاجأة كبيرة فى ربع النهائى عندما أطاح بفريق بيراميدز ثالث الدورى بفارق ركلات الترجيح بعد التعادل السلبى بتاريخ 14 أكتوبر الماضى ثم واصل مفاجأته المدوية وأطاح بالزمالك حامل اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى 1-1 وأضاف الطلائع هدفين فى الوقت الاضافى .

وانتهت مباراتى النسخة الأخيرة من الدورى بين الاهلى والطلائع بتفوق المارد الأحمر بثلاثية دون رد ذهاباً وإياباً حيث سجل ثلاثية الدور الأول جونيور أجاى وعمرو السولية ومحمد مجدى "قفشه" فيما سجل ثلاثية الدور الثانى وليد سليمان وجيرالدو وكهربا فى اللقاء الذى شهد تسليم درع الدورى للقلعة الحمراء.