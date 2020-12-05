نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علماء وقيادات الأزهر والعاملين به يعزون الإمام الأكبر في وفاة زوجة أخيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر، وقيادات الأزهر الشريف، وأساتذة الجامعة، وكل المنتسبين للأزهر الشريف، بخالص العزاء إلى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإلى أخيه الأكبر فضيلة الشيخ محمد الطيب، في وفاة المغفور لها بإذن الله زوجة شقيقه الأصغر، الشيخ محمد الطيب، رحمه الله.

كما تقدم علماء وقيادات الأزهر بخالص العزاء لأسرة الفقيدة، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وأشار المركز الإعلامي للأزهر إلى أن العزاء سوف يقتصر على المشيعين للجنازة فقط في ظل الإجراءات الاحترازية من وباء كورونا.