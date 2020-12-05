نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "البحوث الإسلامية": وعاظ وواعظات الأزهر يختتمون القافلة التوعوية إلى مطروح بتنفيذ 37 برنامجًا دعويًا وتوعويًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت قافلة مجمع البحوث الإسلامية التي تم توجيهها الأسبوع الماضي إلى محافظة مرسى مطروح والمناطق النائية بها، فعالياتها بتنفيذ مجموعة من البرامج واللقاءات المباشرة مع المواطنين، بمشاركة وعاظ وواعظات الأزهر الشريف.



وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن وعاظ وواعظات الأزهر الشريف حرصوا على التواصل الفعّال مع المواطنين بشكل مباشر خلال فترة تنفيذ فعاليات القافلة فعقدوا نقاشات حية معهم وقاموا بالرد على أسئلتهم واستفساراتهم في مناطق متنوعة من أماكن التجمعات المختلفة سواء في المدارس والمعاهد ومراكز الشباب، أم الجمعيات ودور الرعاية والقبائل ودروس مراكز الشرطة، للوصول إلى أكبر عدد من الجماهير.



أضاف عيّاد أن القافلة نفّذت نحو 37 برنامجًا دعويًا بمختلف مناطق المحافظة، منها مجموعة من الدروس في المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم ومدارس التمريض، ودور الأيتام وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، وأقسام الشرطة والسجون، بالإضافة إلى عقد نحو 10 ندوات في مراكز الشباب والنادي الاجتماعي، و6 جولات ميدانية إلى كنيسة السيدة العذراء مريم، وبعض المصانع، والشركات، ومقر عام المحافظة، والوحدات الصحية.



أوضح الأمين العام أن القافلة ركّز فيها الوعاظ على حب الوطن وأهمية الدفاع عنه، وضرورة إتقان العمل من أجل بناء الأوطان، وأهمية التعاون بين أفراد المجتمع خصوصًا في وقت الأزمات، مع التأكيد على القيم الأخلاقية ودورها في بناء المجتمع، كما تناولت القافلة الحديث عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وإنسانيته وعن ضرورة التخلق بخلقه والسير على نهجه واتباع سنته، وعن حفظ النفس وحماية العقل من خطر المخدرات، وعن حقوق المرأة، والأخوة والتراحم، وكيفية محاربة الشائعات، وبيان خطر التكفير على المجتمع، وأهمية الوقاية من فيروس كورونا وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للتصدي لهذه الجائحة.



كما شاركت واعظات الأزهر بشكل فاعل بجانب الوعاظ وقمن بعقد لقاءات أسرية وزيارات ميدانية لجمعيات الأيتام ودور الرعاية، بالإضافة إلى لقاءات المدارس والمعاهد، والتقين بالطالبات والمدرسات، كما أجرين نقاشات حية مع بعض الأسر وربات المنازل.