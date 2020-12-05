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عبدالعال ينعى المستشار محمد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق

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أحمد جودة - القاهرة - نعي الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق.

ودعا الدكتور علي عبدالعال، المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلون.

والجدير بالذكر أن الجلسة القادمة لمجلس النواب، ستعقد برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس يوم 15 ديسمبر الجاري، وتعتبر الجلسة الثالثة في دور الانعقاد السادس.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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