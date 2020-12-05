انت الان تتابع تفاصيل خبر تحذير عاجل من وزارة الصحة للمواطنين من تناول نوع أسماك سام منتشر بالأسواق يؤدي للوفاه وليس لسمه مصل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قامت وزارة الصحة والسكان منذ قليل بالتحذير من نوع معين من الأسماك أكدت أنه الأشد فتكاً في العالم ومنشر في الأسواق، وهذا النوع من الأسماك سام وتناوله يؤدي إلى الوفاه كما أنه سمه ليس له مصل، هذا النوع من الأسماك يعرف بسمك القراض أو الأرنب أو سمكة النفيخة، وله أشكال متعددة.

وزارة الصحة تحذر المواطنين من تناول أو صيد نوع أسماك سام منتشر بالأسواق

وأضافت الصحة في تعريفها لهذا النوع من الأسماك السامة، أنها تتميز بجلدها الرمادي وهي الأشد فتكاً في العالم، واسمها الأصلي “قُراض” بضم القاف، وسميت بهذا الإسم نظراً لأسنانها الحادة، كما أنها تعرف بسمكة الأرنب أو النفيخة نظراً لأنها تنتفخ عند شعورها بالخوف.

وأضافت وزارة الصحة أن هذه السمكة تحتوي على غدد سامة في الأحشاء والكبد واللحم وتحت الجلد وفي النخاع، كما أن السم الموجود بالسمكة أسمه تيترودوتوكسي، وهذا النوع من السم ليس له مصل للشفاء حتى الآن، كما أن هذا النوع من الأسماك يوجد في البحر الأحمر والمحيطات وانتقلت إلى البحر المتوسط عن طريق قناة السويس.

اقرأ أيضاً:

مرتضى منصور “أنا الرئيس الشرعي للزمالك” ويوجه رسالة للجماهير والرئيس السيسي

بيان للخارجية حول المصريين المختطفين في نيجيريا والصور الأولى للشابين المختطفين

“متحدث الحكومة” الموجة الثانية لكورونا أشد شراسة من الأولى ويكشف الإجراءات اللازمة للتغلب عليها

كما أشارت الصحة إلى أن سمكة القراض تعيش في قاع البحار وتتغذى على فضلات الأسماك وانواع سامة من الطحالب، وعند تناولها تبدأ أعراض التسمم خلال 20 دقيقة وقد تظهر الأعراض بعد يومين كحد أقصى، وتتسبب في الوفاه خلال 6 أو 8 ساعات، وأعراض التسمم التي تصيب الإنسان عند تناولها هي.

أعراض التسمم من سمكة القراض أو الأرنب

1- آلام في الطن.

2- غثيان.

3- قيء.

4- شلل في العضلات.

5- رفع ضغط الدم.

6- انخفاض معدل ضربات القلب.

7- تنميل الجسم.

8- ضيق في التنفس.

9- شلل وغيبوبة.