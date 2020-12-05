انت الان تتابع تفاصيل خبر رسميا.. تحديد موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2020 وكيفية معرفة أسماء المستفيدين منها والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - منحة العمالة غير المنتظمة، أعلنت اللجنة المسئولة عن دعم ومساندة العمالة المتضررة من الأضرار الاقتصادية التي نتجت عن اتخاذ الحكومة ما يلزم من اجراءات احترازية لحماية المواطنين من تفشى جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) والتي تمثلت في تعليق العمل بعدد من القطاعات الاقتصادية، وفرض حظر التجوال في البلاد، وغيرها من الإجراءات الاحترازية الأخرى، والتي أثرت بشكل مباشر على نشاط تلك القطاعات أدت إلى قيام العديد من الشركات والمصانع اتخاذ قرار بتسريح عدد من العاملين لديها.

منحة العمالة غير المنتظمة والفئات المستحقة لها:-

لعل من أبرز الأنشطة الاقتصادية التي تضررت من جراء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها العديد من دول العالم في مواجهة تفشى جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) هو قطاع السياحة والطيران، كذلك فإن هناك عدة فئات تأثرت بتلك الإجراءات الاحترازية وهي فئة العمالة غير المنتظمة وهم فئة العاملين الذين ليس لديهم دخل ثابت شهري، ويعملون بأجر يومي، وحتى يمكن لتلك الفئة الاستمرار فى تحمل أعباء الحياه والظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) فقد وجه رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بضرورة تقديم المساعدة لهذه الفئة من العمالة غير المنتظمة تمثل في منحة العمالة غير المنتظمة.

وقامت الحكومة بصرف المرحلة الأولي من منحة العمالة غير المنتظمة، وبعد انتهاء أعمال الصرف بواقع 1500 جنيه لكل عامل من العمالة غير المنتظمة، فقد وجه الرئيس أيضاً بضرورة صرف مرحلة ثانية من تلك المنحة، وهو ما تم بالفعل حيث طالبت الحكومة المواطنين الذين قاموا بصرف المرحلة الأولي من منحة العمالة غير المنتظمة بتحديث بياناتهم، كما تم فتح الباب أمام مواطنين جدد لتسجيل بياناتهم من أجل صرف منحة العمالة غير المنتظمة.

بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة من الغد ولمدة 10 أيام وكيفية معرفة أسماء المستفيدين منها :-

أعلنت اللجنة المسئولة عن مساندة ودعم فئة العمالة غير المنتظمة عن بدء صرف المرحلة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة اعتباراً من يوم غداً الأحد ولمدة 10 أيام.

من جهته طالب الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كافة المستحقين من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة بعدم التوجه إلى منافذ الصرف، إلا بعد التأكد من تلقي رسالة نصية على التليفون المحمول الخاص بالمتقدم تتضمن التوجه لصرف منحة العمالة غير المنتظمة في وقت محدد ومن منفذ صرف معين، وهذه هي الطريقة الوحدة لمعرفة اسماء المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة.