تدشين كنيسة الشهيد مار جرجس ورسامة 35 شماسا فى سوهاج

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جدة - نرمين السيد - تمت صلوات التدشين بحسب الترتيب الطقسى قبل بدء القداس، حيث تم تدشين مذبحين بالكنيسة، المذبح الرئيسى على اسم الشهيد مار جرجس الرومانى، ومذبح آخر على اسم القديسة العذراء مريم.
شمل التدشين أيضًا أيقونة حضن الآب البانطوكراتور "ضابط الكل" الموجودة فى شرقية مذبح الشهيد مار جرجس وحامل الأيقونات بأيقوناته وكذلك أيقونات الكنيسة إلى جانب عدد من أوانى الخدمة، تلته صلاة القداس الإلهى بمشاركة الآباء الكهنة والشمامسة وجموع الشعب.
وخلال الكلمة الروحية التى ألقاها الأنبا إسحق، هنأ مجمع الكهنة والشمامسة والمكرسات والخدام وأعضاء مجالس الكنائس وشعب الإيبارشية، بتدشين الكنيسة.
وفى السياق نفسه تمت عقب صلاة الصلح، رسامة 35 شماسًا من أبناء الكنيسة فى رتبة (المرتل).
يذكر أن الكنيسة تأسست عام 1905 م فى عهد المتنيح قداسة البابا كيرلس الخامس وتم تجديدها مرتين: الأولى عام 1977 م فى حبرية المتنيح نيافة الأنبا مرقس مطران أبوتيج وطما وطهطا، والثانية فى عام 2011 م فى حبرية المتنيح نيافة الأنبا فام أسقف طما.
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