عاجل .. السيسى يتابع الخدمات المتكاملة لشبكة الطرق والمحاور بالجمهورية

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مراكز الخدمات المتكاملة لشبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية.
ووجه الرئيس بإنشاء منظومة مراكز الخدمات الخاصة بالمحاور على نحو يتكامل مع المشروع القومى للطرق الجديدة على مستوى الجمهورية، وذلك لتوفير كل سبل الأمان والراحة للمواطنين من مرتادى الطرق، وتحقيق عائد استثمارى واقتصادى وتوفير فرص عمل جديدة فى تلك المراكز، وكذلك توسيع نطاق التنمية بالاستغلال الأمثل للأراضى على جوانب الطرق والمحاور، وعلى نحو يتسق مع الامتداد الحضارى والعمرانى الذى تهدف إليه الدولة.
وفى هذا الإطار، عرض اللواء مجدى أنور الموقف التنفيذى لتطوير الخدمات الخاصة بالعديد من الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتطوير الأراضى المحيطة بها خدمياً واقتصادياً واستثمارياً.
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