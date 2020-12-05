7 توصيات فى ختام ندوة لا لتطبيب الختان لمناهضة العنف ضد المرأة

جدة - نرمين السيد - أقيمت الندوة عبر تطبيق زووم، وضمت العديد من الشخصيات فى مجالات متنوعة، منها المجلس القومى للمرأة والجمعيات الأهلية والمؤسسات القانونية، بالإضافة إلى مجموعة من الإعلاميين.

ترأست الندوة وأدارتها الدكتورة مى التلاوى رئيس مجلس أمناء القيادات المصرية للتنمية، حيث ناقش الحضور الأضرار الجسيمة التى تتعرض لها الفتيات، جراء هذه العادة كتشويه أعضائها التناسلية، العقم والأخطر حياة الفتاة، بالإضافة إلى المشكلات الزوجية التى يعانى منها الزوج، والتى تنتهى بالطلاق.

شارك فى الندوة الكاتبة الصحفية ماجدة محمود مقررة المجلس القومى للمرأة فرع الجيزة، وسحر محمود مدير تحرير مجلة علاء الدين وعضو المجلس فرع الجيزة، وجمهورية عبد الرحيم عضو المجلس فرع الجيزة، وأميرة عبد الحكيم رئيس مجلس أمناء المؤسسة القانونية لمساعدة الأسر وحقوق الإنسان.

واستعرضت الكاتبة ماجدة محمود مقررة المجلس القومى للمرأة فرع الجيزة، دور المجلس بقيادة د. مايا مرسى، وعلى رأسها اللجنة الوطنية، بالشراكة مع المجلس القومى للطفولة والأمومة ومنظمات المجتمع المدنى للقضاء على الختان بحلول 2023، وأكدت على استخدام طرق خارج الصندوق للتوعية بخطورة الختان ومنها المسرحيات التى ينتجها المجلس وآخرها "فرحة"، التى تعرض الآن على مسرح سيد درويش بالهرم وموضوعها عن الختان.

وأضافت أن المجلس يتابع القوانين باهتمام وما يتم فيها وفى انتظار الدورة البرلمانية الجديدة لاستكمالها.

واستكملت سحر محمود، دور المجلس القومى للمرأة فى حملته "احميها من الختان"، والتى بدأها منذ يونيو 2019، وما زالت، للتوعية بخطورة الختان والأساليب المختلفة التى يتخذها المجلس، من خلال اللقاءات الجماهيرية والندوات والمؤتمرات الإقليمية.

وأوصت جمهورية عبد الرحيم، بضرورة وضع برنامج موحد عن الختان، تتبناه المؤسسات والمجتمع المدنى ليؤتى ثماره.

كما أوضحت أميرة عبد الحكيم، الشق القانونى والتعديلات التى أضيفت على قانون 2016، ونادت بحذف جملة "إذا وجد مبرر طبى"، باعتبارها الثغرة التى تمارس منها تلك العادة.

وفى نهاية الندوة وضع الحضور توصياتهم، والتى أعلنتها الدكتورة مى التلاوى منها:

- تغليظ العقوبة واعتبار هذه الممارسة "عاهة"، وحذف عبارة "إذا وجد مبرر طبى".

- وضع قانون موحد تعمل عليه كافة المؤسسات.

- عمل كتيب موجه لطلاب الامتياز بكليات الطب، نؤكد فيه أن تطبيب الختان عادة وليس عملية طبية صحيحة والعقوبات القانونية لمن يمارسها.

- الاستمرار فى التوعية بقضية الختان بالفن والدراما والمسرح وتفعيل القوانين وتغليظ العقوبات والوعى على الأرضن والتواصل المباشر مع المواطنين والشراكة مع المجتمع المدنى.

- شن حملات إعلانية مسموعة ومرئية تؤكد خطورة الختان والتأكيد على إنها جريمة ولها عقوبة.

- عقد مؤتمر يسمى المؤتمر القومى للخطة الاستراتيجية للقضاء على الختان فى عام 2023.

- إدخال الرجال ضمن الدورات التدريبية الخاصة بالتوعية، من مدخل إدماج النوع الاجتماعى بالسياسات الخاصة بالتوعية بتلك القضية.