محافظ الفيوم يلتقى مؤسسى جامعة وادى النيل : الدولة تدعم المستثمر الجاد

- 1/3
- 2/3
- 3/3
جاء ذلك خلال لقاء محافظ الفيوم مع الدكتور محمود الطيب وكيل مؤسسى جامعة وادى النيل، وعدد من المؤسسين، بهدف الوقوف على آخر الإجراءات، وتذليل المعوقات أمام إنشاء الجامعة، والمزمع إنشائها بمنطقة دمو بالفيوم، بعد موافقة مجلس الوزراء على الإنشاء.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الدكتور محمود الطيب، وكيل مؤسسى جامعة وادى النيل، استعرض خلال اللقاء، أهداف إنشاء الجامعة ورؤيتها ورسالتها، وكذا الأهداف الرئيسية والاستراتيجية، وأشار إلى أن الجامعة فى الأساس هى جامعة ذكية على المستوى الإدارى والأكاديمى، وستضم 7 كليات (كلية طب الإسنان، كلية الصيدلة، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية العلوم التطبيقية (الصحية والتكنولوجية)، كلية الهندسة، كلية التصميم والفنون التطبيقية، كلية الطب) بالإضافة إلى إقامة مستشفى جامعى.
وأضاف الطيب أن الجامعة ستقام على مساحة 102,397 متر مربع (24,38 فدان) وتسع 9000 طالب وطالبة، لافتاً إلى أن إنشاء الجامعة سيقام على 4 مراحل تبدأ فى 2021 وتنتهى فى عام 2026، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى أن تكون معتمدة ومصنفة ضمن أفضل الجامعات على المستوى العالمى.
وكشف وكيل مؤسسى الجامعة عن خطة الجامعة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونى أعضاء هيئة التدريس، فضلا عن تخصيص نسبة 5% من الدخل لتنمية الموارد البشرية للجامعة، على أن يخصص جزء منها لخطة الابتعاث، حيث أكد الدكتور أحمد الأنصارى على أن يكون أبناء الفيوم لهم النصيب الأكبر من هذه المنح والبعثات.
ولفت الدكتور محمود الطيب إلى أن الجامعة ستسعى إلى استخدام أحدث الأساليب العلمية، والتى سيتم مراعاتها فى إنشاء الجامعة، مضيفاً أن الجامعة تسعى لعمل عدد من الشراكات مع العديد من الجامعات الدولية لتبادل الرؤى والخبرات، كجامعة ديجيندروف الألمانية والتى تم توقيع اتفاق معها، مؤكدا على اتخاذ خطوات جادة فى هذا الصدد.
وأعرب محافظ الفيوم عن تقديره لجميع القائمين على هذا الصرح العلمى الكبير لاختيارهم أرض محافظة الفيوم لإقامة الجامعة عليها، معربًا عن تمنياته بأن يصبح هذا الصرح العلمى واقعاً ليخدم أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، بما يساعد فى توفير فرص عمل لأبناء الفيوم، وتأهيلهم لسوق العمل بالقطاع الخاص.
وفى هذا الصدد، قال الدكتور محمود الطيب إن الجامعة ستوفر أكثر من 2500 فرصة عمل من الطاقم الإدارى وأعضاء هيئة التدريس من أبناء المحافظة، مضيفاً أن الجامعة ستخصص عددا من المنح للمتفوقين من أبناء محافظة الفيوم وكذا لأبناء شهداء الوطن من الشرطة والجيش.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الفيوم يلتقى مؤسسى جامعة وادى النيل : الدولة تدعم المستثمر الجاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.