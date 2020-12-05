محافظ الفيوم يلتقى مؤسسى جامعة وادى النيل : الدولة تدعم المستثمر الجاد

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، أن الدولة المصرية الحديثة تدعم المستثمر الجاد، لافتاً إلى أن إنشاء أى صرح تعليمى يرتبط دائماً بالتنمية، مشددا على التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية للبدء فى إنشاء جامعة وادى النيل بالفيوم.





جاء ذلك خلال لقاء محافظ الفيوم مع الدكتور محمود الطيب وكيل مؤسسى جامعة وادى النيل، وعدد من المؤسسين، بهدف الوقوف على آخر الإجراءات، وتذليل المعوقات أمام إنشاء الجامعة، والمزمع إنشائها بمنطقة دمو بالفيوم، بعد موافقة مجلس الوزراء على الإنشاء.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الدكتور محمود الطيب، وكيل مؤسسى جامعة وادى النيل، استعرض خلال اللقاء، أهداف إنشاء الجامعة ورؤيتها ورسالتها، وكذا الأهداف الرئيسية والاستراتيجية، وأشار إلى أن الجامعة فى الأساس هى جامعة ذكية على المستوى الإدارى والأكاديمى، وستضم 7 كليات (كلية طب الإسنان، كلية الصيدلة، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية العلوم التطبيقية (الصحية والتكنولوجية)، كلية الهندسة، كلية التصميم والفنون التطبيقية، كلية الطب) بالإضافة إلى إقامة مستشفى جامعى.

وأضاف الطيب أن الجامعة ستقام على مساحة 102,397 متر مربع (24,38 فدان) وتسع 9000 طالب وطالبة، لافتاً إلى أن إنشاء الجامعة سيقام على 4 مراحل تبدأ فى 2021 وتنتهى فى عام 2026، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى أن تكون معتمدة ومصنفة ضمن أفضل الجامعات على المستوى العالمى.

وكشف وكيل مؤسسى الجامعة عن خطة الجامعة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونى أعضاء هيئة التدريس، فضلا عن تخصيص نسبة 5% من الدخل لتنمية الموارد البشرية للجامعة، على أن يخصص جزء منها لخطة الابتعاث، حيث أكد الدكتور أحمد الأنصارى على أن يكون أبناء الفيوم لهم النصيب الأكبر من هذه المنح والبعثات.

ولفت الدكتور محمود الطيب إلى أن الجامعة ستسعى إلى استخدام أحدث الأساليب العلمية، والتى سيتم مراعاتها فى إنشاء الجامعة، مضيفاً أن الجامعة تسعى لعمل عدد من الشراكات مع العديد من الجامعات الدولية لتبادل الرؤى والخبرات، كجامعة ديجيندروف الألمانية والتى تم توقيع اتفاق معها، مؤكدا على اتخاذ خطوات جادة فى هذا الصدد.

وأعرب محافظ الفيوم عن تقديره لجميع القائمين على هذا الصرح العلمى الكبير لاختيارهم أرض محافظة الفيوم لإقامة الجامعة عليها، معربًا عن تمنياته بأن يصبح هذا الصرح العلمى واقعاً ليخدم أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، بما يساعد فى توفير فرص عمل لأبناء الفيوم، وتأهيلهم لسوق العمل بالقطاع الخاص.

وفى هذا الصدد، قال الدكتور محمود الطيب إن الجامعة ستوفر أكثر من 2500 فرصة عمل من الطاقم الإدارى وأعضاء هيئة التدريس من أبناء المحافظة، مضيفاً أن الجامعة ستخصص عددا من المنح للمتفوقين من أبناء محافظة الفيوم وكذا لأبناء شهداء الوطن من الشرطة والجيش.