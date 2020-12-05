وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "ميدوزا -10"

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير دفاع اليونان وممثلى وزارة الدفاع القبرصية والفرنسية والإماراتية المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك المصرى اليونانى القبرصى " ميدوزا -10 " بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والذى أستمرت فعالياته لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط بجمهورية مصر العربية بمشاركة عناصر القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والإماراتية.

بدأت المرحلة الرئيسية بتقديم عرض تفصيلى على متن حاملة المروحيات " أنور السادات " تتضمن عرض الأنشطة والفاعليات التى تم تنفيذها فى مراحل التدريب المختلفة، علاوة على عرض المخطط الزمنى لتنفيذ الأنشطة خلال المرحلة الرئيسية.

وشاهد القائد العام للقوات المسلحة والحضور تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية للدول المشاركة فى التدريب تضمنت تنفيذ قذف جوى ضد عدد من الأهداف المعادية على الساحل بواسطة الطائرات متعددة المهام، وتنفيذ رماية مدفعية للوحدات البحرية بالأعيرة المختلفة ضد الأهداف غير النمطية أظهرت مدى ما تتمتع به القوات من دقة ومهارة عالية فى إصابة الأهداف، أعقبها تنفيذ إسقاط مظلى لتأمين رأس الشاطئ وذلك بتنفيذ قفزة صداقة لعناصر المظلات.

كما شملت الفاعليات تنفيذ تدريب حق الزيارة والتفتيش على سفينة مشتبه بها، وتنفيذ القوات الخاصة البحرية عدد من الأنشطة كفتح الثغرات وتأمين رأس الشاطئ والإغارة على هدف ساحلى أظهرت مدى القدرة على العمل المشترك بكفاءة واقتدار، تلى ذلك تنفيذ عملية برمائية للسيطرة على الأهداف الحيوية بواسطة وسائط الإبرار المحمولة على متن حاملة المروحيات، كذلك قيام طائرات الهليكوبتر الهجومى بتقديم الدعم النيرانى المكثف لتأمين ممر الاقتراب لوسائط الإبرار، واختتمت الأنشطة بتنفيذ تشكيل استعراض بحرى جوى بمشاركة عدد من الوحدات البحرية والطائرات المتعددة المهام مختلفة الطرازات من الدول المشاركة لتحية الحضور.

وكانت المراحل الأولى للتدريب قد تضمنت تنفيذ العديد من الأنشطة منها اصطفاف العناصر المشاركة بالمناورة، وتنفيذ المحاضرات النظرية والعملية التى تساهم فى توحيد المفاهيم المشتركة للقوات المنفذة، والتدريب المسبق لعناصر القوات الخاصة البحرية، والقيام بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة ضد كافة التهديدات، والتدريب على أعمال الاستطلاع الجوى والبحرى واعتراض الأهداف المعادية وتنفيذ تشكيلات الإبحار كذلك التدريب على أعمال البحث والإنقاذ وتبادل البلاغات والمعلومات بين الوحدات والقطع البحرية وأعمال الاعتراض البحرى والدفاع ضد التهديدات غير النمطية أثناء الإبحار ومكافحة الهجرة غير الشرعية والقرصنة البحرية.

وفى ختام المرحلة نقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور مرحبًا بهم فى بلدهم الثانى مصر، مؤكدًا على عمق العلاقات العسكرية التى تربط البلدان المشاركة، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب الذى يهدف إلى تبادل الخبرات والمهارات التى يتمتع بها كافة العناصر المشاركة فى التدريب، من أجل أمن واستقرار شرق المتوسط.

حضر المرحلة الرئيسية عددا من كبار قادة القوات المسلحة للدول المشاركة ونخبة من الإعلاميين وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية.