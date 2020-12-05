البيطريين: محافظة الجيزة وراء إزالة أشجار نادى النيل لحجبها رؤية الكورنيش

قالت الدكتور ياسمين أبو الخير، رئيس مجلس إدارة نادى النيل للبيطريين بالعجوزة، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إنه إنطلاقا من الإلتزام بمبدأ الشفافية والوضوح المتبعة من جانب النقابة فى ملف نادي النيل، فأنه لابد من توضيح أخر المستجدات الخاصة به، فى عدة نقاط، هى:
1- تم إخطار النادى من مسؤلي حي العجوزة، بمحافظة الجيزة بصدور قرار من إدارة الحي، ومجلس المدينة بوجوب إزاله الزرع والاشجار المتواجدة أمام نادي النيل للأطباء البيطرين بالعجوزة، لمخالفتها للمواصفات والاشتراطات الفنية المطلوبة من حيث إعاقة الرؤية بوضوح لكورنيش النيل فى ضوء تطوير كورنيش النيل بحي العجوزة.
2- حرصا على أموال الأطباء البيطريين، ومنعا لإهدار أموال تم صرفها على النباتات والأشجار، تم التواصل مع المسؤلين بالمحافظة والحى لمنع ذلك، إلا أنه تم رفض ذلك، بسبب مخالفة الزرع والأشجار للمواصفات والاشتراطات الفنية لرؤية النيل، وحجبها لرؤية النيل بوضوح.
3- تم التواصل مع مورد الأشجار والزرع للنادى، وتم الاتفاق معه على نزع الزرع والأشجار واسترجاعها للمورد، والتنازل عن المستحقات المالية المُفترض تحصيلها من جانب النقابة للمورد، ولم يتم دفعها قبل ذلك، وبالتالي لم يتم دفع أى مبالغ مالية من جانبنا تحقيقا للصالح ومن منطلق واجبنا ودورنا في الحفاظ علي النادى وأمواله .
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