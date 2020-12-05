موجز السوشيال : جمل يقتحم استقبال مستشفى .. و سعد الصغير لـ رضا عبد العال: هنبدأ نقطع في  موسيماني

نشر موقع "دوت الخليج"، مجموعة الأخبار التي تصدرت على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية نستعرض أبرزها على النحو التالي:

باللون الأسود.. منة فضالي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة منة فضالي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

وتألقت منة فضالي في الصور بإطلالة جريئة وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية توب مكشوف الكتف والصدر باللون الأسود وهو ما جعل اطلالتها جريئة.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها الكيرلى ووضع الماكياج الهادئ من أحمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود وهو ما جعل إطلالتها جريئة.

وكانت منة فضالي شاركت في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأماني كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

وكانت بداية منة فضالى الفنية من خلال مسلسل "أين قلبي" الذي أذيع عام 2002، وذلك بعد أن قدمتها والدتها للمخرج مجدي أبو عميرة حيث كانت تعمل كمساعد له، والذي أعجب بها وأسند إليها أحد الأدوار في المسلسل وتوالت الأعمال الفنية عليها.

جمل يقتحم استقبال مستشفى أوسيم بالجيزة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مقطع فيديو يظهر اقتحام جمل مستشفى أوسيم في الجيزة.

وظهرت في مقطع الفيديو، حالة الذعر على المرضى، وانهالت التعليقات الساخرة، وكانت أبرزها كالتالى: "اللى حصل شيء مريب.. لا يمكن السكوت عن حاجة زى دى.. كان ممكن يأذي حد أو مريض".

فيما شهد مستشفى أوسيم العام بالجيزة، حالة من الطوارئ بعد أزمة دخول جمل المستشفى، وتخطيه البوابات الأولى للمستشفى، إلى أن دخل غرفة الاستقبال.

وتداول رواد الفيس بوك، أنباء عن الإدارة التى فتحت تحقيقًا في هذا الأمر لمعرفة حقيقة ما حدث، وستتم مراجعة الكاميرات، وتوقيع العقوبة على المخالفين، وبحسب المصادر فإن الإدارة عنفت الأمن القائم بتأمين على المستشفى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لجمل يقتحم قسم الاستقبال بمستشفى أوسيم العام، والذي يظهر إحاطة عدد من الموظفين للجمل داخل المستشفى من دون تمكنهم من إخراجه.

ويظهر الفيديو سخرية عدد من الموظفين من اقتحام الجمل للمستشفى فيما يقوم آخرون بتصويره بالهواتف المحمولة.

سعد الصغير لـ رضا عبد العال: هنبدأ نقطع في موسيماني ونعترض بقي.. شاهد

نشر الفنان سعد الصغير صورة له مع الكابتن رضا عبد العال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وعلق سعد الصغير على الصورة قائلا " اهوه هيبدأ يقطع في #موسيماني ونعترض بقي ... حبيبي والقلب الطيب كابتن رضا عبد العال ".

و سارع المطرب سعد الصغير، باهداء النادى الأهلى أغنية جديدة تحمل اسم "ملوك أفريقيا"، وذلك بعد فوزه بدورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه.

الأغنية من كلمات إسلام خليل وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع شيبسى وميدو مزيكا.

وجاءت كلمات الأغنية: "الأهلي جامد ده فريق جبار، شايفين سامعين الجماهير بالملايين، ترقيص تهديف الأهلي ده مخيف، بنحبه برش برش، ده تاريخ وكيان اسمه الأهلي يا جدعان، الأهلي هو العمر، الأهلي واكل الجو، لما الأهلي بيلعب الدنيا بتحلو، ارقص كده كده كده كده".



زى القمر.. ريم مصطفى تبهر جمهورها بإطلالة جديدة لها | شاهد

نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالاتي : "برنسيسة - مشاء الله - زى القمر - ربنا يحميكى".

يشار إلى أن الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، انطلقت وسط إجراءات احترازية مشددة، يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا.

وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.

وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران