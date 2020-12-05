بقوة 5 ريختر.. 7 محافظات شعرت بالزلزال

قال الدكتور أحمد بدوي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه تم تسجيل زلزال في الساعة الثالثة من بعد عصر اليوم بتوقيت القاهرة ، بقوة 5.5 ريختر قادم من جنوب تركيا بدون أى خسائر.
وأوضح أن الزلازل شعر به سكان شمال مصر وأن المحافظات التى شعرت به هى الإسكندرية ومطروح ودمياط والبحيرة والدقهلية وبورسعيد والقاهرة والجيزة .
وأشار بدوي إلى أن ما نتج عن هذا الزلزال هي هزة أرضية في جنوب تركيا ولم يحدث أى خسائر.
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