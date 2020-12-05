أبو العينين يعزي شيخ الأزهر في وفاة زوجة شقيقه

تقدم النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، بخالص العزاء والمواساة، إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف في وفاة زوجة شقيقهِ الأصغر، الشيخ محمد الطيب.

وقال النائب محمد أبو العينين إنه يشاطر الإمام الأكبر، الأحزان في وفاة زوجة شقيق فضيلته، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.