حذّرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من صيد أو تناول سمكة القراض السامة.
وأوضحت الوزارة، أن سمكة القراض سامة وتؤدي إلى الوفاة، وليس للسم مصل للشفاء، وتعرف بالسمكة الأشد فتكًا بالعالم.
وأفادت وزارة الصحة المواطنين بأن السم الموجود فى السمكة هو تيترودوتوكسي، وليس له مصل للعلاج حتي الآن حيث تتواجد سمكه القراض، بالمحيطات وبالبحر الأحمر ودخلت البحر المتوسط عبر قناة السويس تعيش في أعماق البحار وتتغذي علي الطحالب السامة وفضلات الأسماك وعند تناولها تظهر الأعراض بعد 20 دقيقة أو ساعة وليومين ويتسبب سم سمكة القراض في الوفاة لفترة زمنية تتراوح بين 6 و8 ساعات.
أعراض التسمم الناتجة عن الإصابة:-
اللام في البطن
غثيان وقيء
إسهال
ضعف وشلل العضلات
انخفاض في ضغط الدم
انخفاض معدل ضربات القلب
تنميل الجسم
ضيق في التنفس
الشلل أو الغيبوبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليس لـ السم مصل.. الصحة: تحذر من تناول سمكة القراض السامة.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.