لتوفير الأمان والراحة للمواطنين.. السيسي يوجه بإنشاء مراكز الخدمات المتكاملة لشبكة الطرق والمحاور

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان الاجتماع تناول متابعة "مراكز الخدمات المتكاملة لشبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية".

ووجه الرئيس بإنشاء منظومة مراكز الخدمات الخاصة بالمحاور على نحو يتكامل مع المشروع القومي للطرق الجديدة على مستوى الجمهورية، وذلك لتوفير كافة سبل الأمان والراحة للمواطنين من مرتادي الطرق، وتحقيق عائد استثماري واقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة في تلك المراكز، وكذلك توسيع نطاق التنمية بالاستغلال الأمثل للأراضي على جوانب الطرق والمحاور، وعلى نحو يتسق مع الامتداد الحضاري والعمراني الذي تهدف إليه الدولة.

وفي هذا الإطار؛ عرض اللواء مجدي أنور الموقف التنفيذي لتطوير الخدمات الخاصة بالعديد من الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتطوير الأراضي المحيطة بها خدميًا واقتصاديًا واستثماريًا.