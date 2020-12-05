ثمنت موقف رجائي عطية.. «الجمعية العمانية» تستنكر الاعتداء على مقر اتحاد المحامين العرب

أرسلت جمعية المحامين العمانية، اليوم، خطابًا إلى رجائي عطية، نقيب محامي مصر رئيس اتحاد المحامين العرب، متضمنا استنكارًا لعملية الاعتداء على مقر الاتحاد، وشكرًا وتقديرًا لموقف رئيس الاتحاد.
وقالت الجمعية في خطابها إنها تابعت بمزيد من الأسف والأسى عملية الاعتداء السافر على مقر الاتحاد بالقاهرة، والتي تهدف إلى زعزعة نظامه لأساسي، وتهديد كيانه القانوني، مؤكدة أنها تستكر هذا التصرف اللامسئول من قبل الخارجين عن النظام والقانون.
وأعربت الجمعية عن شكرها وتقديرها لموقف رجائي عطية رئيس الاتحاد، التي يهدف منه إلى الحفاظ على الشرعية في الاتحاد والدفاع عن مبادئه ونظامه الأساسي، تحقيقًا للمصلحة القومية للأمة العربية.
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