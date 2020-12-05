نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استئناف العمل بمقر النقابة العامة للصيادلة غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعلنت النقابة العامة للصيادلة عن استئناف العمل غدا الاحد بمقر النقابة بجاردن سيتى بعد توقفه يوم الخميس الماضى 3ديسمبر لتعقيم المبنى بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين موظفى مشروع العلاج بنفس المبنى.

واوضحت نقابة الصيادلة إنه تم تعقيم كافة مكاتب النقابة، وشددت النقابة على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وارتداء الكمامة حرصا على سلامة الصيادلة المترددين على النقابة.