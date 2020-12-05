نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 'الأعلى للإعلام': أسامة كمال غير مقيد بنقابة الإعلاميين.. والمجلس يحقق في مخالفاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن المجلس قام بإجراء الفحص اللازم فى الشكوى المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات ضد اسامة كمال مقدم برنامج 90 دقيقة على قناة المحور وعقد أكثر من جلسة لسماع الإيضاحات اللازمة ومن بينها جلسة مع أسامة كمال، استمرت قرابة الثلاث ساعات، والمستشار القانوني ومدير قناة المحور.

وانتهى المجلس إلى أن ما جاء بالحلقة قد شابه العديد من المخالفات حيث قام مقدم البرنامج بإلقاء اتهامات باهدار المليارات دون دليل أو وثيقة تثبت تلك الاتهامات وهو الأمر الذي لا يعدو إلا أن يكون أقوالاً مرسلة بناء على رأيه الشخصي، ومنقولة من بعض الصحف الأجنبية دون التحقق من صحتها أو الرجوع إلى الجهات المختصة بقطاع الاتصالات، وهو من شأنه الإضرار بالمسار التفاوضي بشأن أحد مشروعات الاتصالات ، وثبت للمجلس خلال إجراءات فحص الشكوى أن مقدم البرنامج غير مقيداً بجداول العضوية بنقابة الإعلاميين وغير حاصل على تصريح من النقابة بمزاولة النشاط الإعلامي .