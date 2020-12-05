انت الان تتابع تفاصيل خبر البحوث الفلكية تكشف تفاصيل زلزال اليوم والذي بلغت قوته 5.6 وشعر به سكان القاهرة والجيزة ومدن مصرية أخرى والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أكدت البحوث الفلكية اليوم على لسان رئيس المعهد القومي للبحوث الدكتور جاد القاضي على أن الزلزال الذي وقع اليوم السبت 5 ديسمبر بلغلت قوته 5.6 بمقياس ريختر، وأوضح القاضي أن محطات شبكة الزلازل المنتشرة في مصر سجلت الهزة الأرضية لحظة وقوعها، والتي وقعت في تمام الساعة الثانية و44 دقيقة عصر اليوم السبت.

البحوث الفلكية تكشف تفاصيل زلزال اليوم والذي بلغت قوته 5.6

وأضاف القاضي أن عمق زلزال اليوم كان ما بين 90 إلى 80 كيلو متر، وشعر به سكان القاهرة والجيزة ومدن الدلتا وبعض المدن المصرية الأخرى، وكان مركزه جنوب تركيا وعلى بعد 500 كيلو متر من شمال دمياط.

وأضافت البحوث الفلكية في بيان لها اليوم أن الهزة الأرضية التي وقعت اليوم شعر بها العديد من المواطنين ولكن لم يبلغها وقوع أي خسائر بشرية أو مادية، كما جاءت تفاصيله كالتالي.

خط العرض 36.04 شمالاً.

خط الطول 31.79 شرقاً.

العمق 90 كم.

القوة 5.6 ريختر.

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وتعمل شبكة الزلازل القومية التي تتبع البحوث الفلكية من خلال ما يقرب من 70 محطة منتشرة بجميع أنحاء مصر، ومع كثرة محطات الرصد التي تم اختيار أماكنها بدقة كبيرة، تساعد في تسهيل رصد أي زلزال، ومن المستحيل تقريباً أن تقع أي هزة أرضية مهما كانت قوتها ضعيفة ولا يتم رصدها.