الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس غداً الأحد وتحذر من شبورة وأمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة ببعض المناطق

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محمد سياف - ابو ظبي - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس الغد الأحد الموافق 6 ديسمبر الجاري، وأشارت أن أنه سوف يسود طقس مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية، ودافئ على شمال وجنوب الصعيد وكذلك جنوب سيناء نهاراً .

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس غداً الأحد وتحذر من شبورة وأمطار ورياح

كما يكون الطقس بارداً ليلاً على شمال البلاد وشديد البرودة على جنوب وشمال الصعيد مع اعتدال حركة الرياح، كما يوجد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على سيدى برانى والسلوم ومطروح والفرافرة والوحات البحرية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها اليوم من تساقط الشبورة المائية في الساعات المبكرة من الصباح على شمال الصعيد والوجه البحري والقاهرة، كما تتأثر شرق وجنوب البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما تتأثر غرب البلاد بامتداد منخفض جوي.

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وعن أماكن تساقط الأمطار غداً الأحد 5 ديسمبر، قالت الأرصاد، بأن الأمطار تكون خفيفة وبنسبة 30% على رفح والعريش وبور سعيد ودمياط، وتتساقط الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتنشط الرياح على سيدى برانى والسلوم ومطروح والفرافرة والوحات البحرية