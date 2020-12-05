السعودية تبحث مع الداخلية البريطانية موضوعات ذات اهتمام مشترك

نقلت وكالة الأنباء السعودية، تفاصيل لقاء الأمير فيصل بن عبدالله وزير الخارجية السعودي ، وبريتي باتيل، وزيرة الداخلية البريطانية، على هامش أعمال مؤتمر حوار المنامة.

وناقش الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

في سياق أخر، أجرى لودوفيك بويّ، سفير فرنسا بالمملكة العربية السعودية، زيارة مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي يقام في نسخته الثالثة بملهم شمال مدينة الرياض.

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