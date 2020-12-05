مرثا محروس: وجود بايدن يمثل تحدى كبير لمصر.. وتخطينا مرحلة الاستناد على الدول الكبرى

قالت النائبة مرثا محروس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن وجود بايدن يمثل تحدى كبير لمصر، ولا يعد جزء عثر أو أزمة، لأننا حاليًا دولة تعزز فكرة المؤسسات، وقرارها دائمًا مستقل ولا تتبع أحد".

وتابعت خلال حديثها، وجود بايدن أو غيره لا يمثل لمصر أى نوع من الصعوبة، لأننا ندير الملف الخارجي بدبلوماسية، وقدرة كبيرة على التعامل، وتجاوزنا فترة التعثر التى عاصرناها فى فترة الإخوان، التى كانت تستند على الدول الخارجية الكبرى".

يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها موقع تحيا مصر لمحاورة رموز العمل السياسي والبرلماني في البلاد، بقيادة رئيس التحرير عمرو الديب.

وتعد تجربة تنسيقية شباب الأحزاب فريدة من نوعها، وظاهرة استثنائية في الحياة السياسية المصرية في تاريخها الحديث، حيث لطالما

افتقدت البلاد إلى كيان حزبي جامع، بإمكانه أن يمد شرايين الحياة السياسية بالدماء المتجدده والوجوه الواعدة، وخلق حالة من الاصطفاف والتكتل الحزبي خلف هدف وطني يزيح أية حسابات ضيقة للمصالح الشخصية.

اقرأ أيضًا:رشا أبو شقرة خلال ندوة تحيا مصر: الرئيس السيسي أعاد مصر بقوة إلى المحيط الأفريقي.. ولابد من تواصل ثقافى أكبر



ويطرح فريق تحرير تحيا مصر أسئلة متعلقة بالكيفية التي يتبعها أعضاء التنسيقية في عملهم، من أجل الخروج على هذه الشاكلة من الانسجام والتوافق، والمعايير التي يتم على أساسها الدفع بمرشحيهم، وتعليقهم على انتخابات وتكوين مجلس الشيوخ، ورأيهم فيما دار بالجولة الأولى من انتخابات النواب.