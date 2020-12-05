رئيس مجلس النواب البحريني: حوار المنامة ناقش دعم وتعزيز الأمن والاستقرار الدولي

قالت فوزية زينل، رئيس مجلس النواب البحريني، إن حوار المنامة المنعقد للمرة الـ16 في مملكة البحرين يمثل منبرا عالمياً فريداً، وقمة حوارية نوعية، وقاعدة لالتقاء آراء وتصورات كبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء في العالم، لمناقشة أهم القضايا الإقليمية والدولية، تأكيدا على الدور الفاعل للمملكة بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاده، في دعم المساعي لتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.

وأضافت في بيان صحفي، نشرته وكالة الأنباء البحرينية، أن حوار المنامة يكتسب أهمية خاصة في دورته الحالية، باعتبارهِ أكبر حوار وقمة أمنية تشهدها منطقة الشرق الأوسط خلال هذا العام، وبمشاركة أكثر من 3 آلاف شخصية من وزراء وكبار مسؤولين وخبراء يمثلون 50 دولة، وفي ظل ظروف استثنائية جراء تفشي جائحة كورونا، وتحديات سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية تعيشها منطقة الشرق الأوسط وكافة العالم.

وأشارت إلى أن انعقاد حوار المنامة، رغم الصعوبات المرتبطة بالجائحة، يعكس الكفاءة العالية، والريادة والتفرد لدى مملكة البحرين في تطبيق أفضل الإجراءات الصحية، كما يبرهن على التقدم الذي تبوأته المملكة على المستوى العالمي في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المثمرة خلال الأزمة الراهنة، والتي تحققت بفضل التوجيهات الملكية السامية.

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