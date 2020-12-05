إدارة الزمالك تُقيل أيمن حافظ (تفاصيل)

كشفت مصادر داخل نادي الزمالك، عن أن اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون النادي برئاسة المستشار أحمد البكري، قد قررت تعطيل القرار الخاص بتعيين أيمن حافظ في منصب مدير العلاقات العامة بالنادي.

وكان مجلس الإدارة المنحل برئاسة مرتضى منصور قد قررت قبل الوقف تعيين أيمن حافظ مدير المنتخب الأوليمبي السابق، ومديرشؤون العاملين بنادي الزمالك سابقا في منصب مدير العلاقات العامة بالنادي قبل أن تأتي اللجنة الحالية وتعطل ذلك القرار.

وشدد مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات صحفية أن أيمن قد تسلم مهام عمله بالفعل، إلا أن اللجنة جاءت اليوم لتعطل قرار تعيينه دون إبداء أسباب.