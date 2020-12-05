قرار من الأعلى للإعلام بوقف برنامج ريهام سعيد على خلفية حلقة الثعالب

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف برنامج صبايا الخير، والذي تقدمه ريهام سعيد، لحين انتهاء التحقيقات مع مقدمة البرنامج والممثل القانوني لقناة النهار.

وقال المجلس إنه تلقى الشكاوى المقدمة ضد برنامج "صبايا الخير" المعروض على قناة النهار في ضوء ما ورد بالحلقة الخاصة بصيد الثعالب.

وبحث المجلس تقرير الرصد بشأن إعلانات ما يدعى أنه "شبكة قنوات الأولى للإعلام"، وقرر استدعاء الممثل القانوني لقناة "استرايك" الفضائية المملوكة لشركة الأولى، وبحث مدى قانونية إجراءات الترخيص المنتهي، ولم يتم تجديده أو توفيق الأوضاع وفقاً للقانون حتى الآن.

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كما قررر استدعاء سميرة الدغيدي لسؤالها حول ما ورد بتقرير الرصد، خاصة أن المجلس لم يبت حتى الآن في طلب تعديل هيكل المساهمين لشركة الأولى، ولم يتم تقديم طلب للمجلس بتعديل اسم قناة "استرايك" المملوكة لشركة الأولى للإعلام أو شعارها.