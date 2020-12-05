مجلس حكومة النيل الأزرق بالسودان يناقش قضايا تتعلق بكورونا وإثيوبيا

ناقش مجلس وزراء حكومة ولاية النيل الأزرق بالسودان، عددا من القضايا التي تهم الولاية في مقدمتها القضايا الخاصة بوزارة الصحة والإستعدادات المتعلقة بجائحة كورونا، معلنا خلو الولاية من حالات الإصابة بجائحة كورونا.

وأكد المجلس في بيان له، نقلتهت وكالة الأنباء السودانية، أهمية الالتزام بكافة الاشتراطات والبروتوكولات الخاصة بجائحة كورونا، كاشفا عن صدور توجيه لكافة المؤسسات والوزارات للإلتزام الصارم بالتدابير الخاصة بمكافحة جائحة كورونا.

وأضاف أن هنالك اتجاها لإجراء الفحوصات بكافة المداخل الخاصة بالولاية.

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وأكد أنه تم تأمين وتوفير كافة الإحتياجات والمعينات اللازمة لتمكين وزارة الصحة من مواجهة جائحة كورونا الى جانب فتح عنبر العزل في إطار التحوطات والإجراءات الإحترازية، مشيداً بالدور المتعاظم لبعض المنظمات وإسهامها في دعم الجهود الرامية لمواجهة جائحة كورونا.

وقال إن المجلس استعرض كذلك الترتيبات الجارية لزيارة حكومة الولاية لإقليم بني شنقول قمز الأثيوبي في إطار اللقاءات المشتركة بين الجانبين السوداني والأثيوبي، وأشار إلى أن اللقاء المشترك مع حكومة إقليم بني شنقول سوف يناقش القضايا المتعلقة بجائحة كورونا.

وأوضح أن مجلس الوزراء استعرض عدداً من القضايا المتعلقة بوزارتي المالية والبنى التحتية في مقدمتها القضايا ذات الصلة بالأراضي.

من جهته، أكد حسن عبد المجيد خليفة، المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بولاية النيل الأزرق، أن موجهات مشروع الموازنة العامة بالولاية للعام القادم 2021م جاءت ملبية لطموحات أهل الولاية.

وأوضح المدير العام في تصريحات صحفية عقب مشاركته في مداولات مجلس وزراء حكومة الولاية الذي أجاز تقرير الموجهات العامة لمشروع موازنة العام 2021م، وأن الموازنة الجديدة أفردت حيزا مقدرا لمشروعات إعادة توطين النازحين وسداد الإستحقاقات الخاصة بإنزال إتفاقية سلام جوبا الى أرض الواقع.

وأضاف أن مشروع الموازنة للعام 2021 القادم تضمن مشروعات تنموية كبيرة سوف تساهم في استقرار المجتمعات من خلال دعم الخدمات المختلفة في مجال البنيات التحتية.

ولفت أن مشروع الموازنة الجديدة إشتمل على التوجه نحو تفعيل الصناعات التحويلية والمشروعات الداعمة للمجتمعات الصغيرة بمناطق العودة الى جانب إعداد الشباب العاطلين عن العمل وتعويضات العائدين من مناطق الكفاح المسلح.

وذكر أن الموازنة الجديدة تضمنت إنشاء المزيد من مراكز التدريب المهني تمكيناً للمجتمعات الفقيرة من الدخول في سوق العمل وصولاً للإستغلال الأمثل للموارد التي تذخر بها الولاية.