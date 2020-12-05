رسائل ووعود مهمة لنائبات تنسيقية شباب الأحزاب خلال ندوة تحيا مصر.. تعرف عليها

قدم نائبات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مرثا محروس، ومارسيل سمير، ورشا أبو شقرة، عددًا من الرسائل والوعود خلال الندوة الذى نظمها موقع تحيا مصر.

وقالت مارسيل سمير:" إعلام قيمة القانون هو المطلب الأساسى والرئيسي الذى سأسعى إلى المطالبة به داخل المجلس، لأن دولة القانون هى المسعى الأهم بالنسبة لي".

بينما، وجهت النائبة، مرثا محروس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، الشكر إلى القيادة السياسية على الفرصة المٌقدمة للمرأة من خلال رفع نسبة مشاركتها فى الأحزاب والقوائم الحزبية".

وتابعت: أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهتمامه الكبير للمرأة، وتخصييه عام كامل لبحث ومناقشة ومساندة المصرية، كما أعد التنسييقية أن نكون قدر المسئولية داخل المجلس".

من جانبها، قالت النائبة رشا أبو شقرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:" أشكر أسرتى على دفعى فى الانخراط فى السياسة منذ الصغر، لولا أنهم قدموا لي الفرصة منذ الصغر ماكنت قدرت إنى أصل إلى ما أنا فيه".

كما وجهت الشكر للقيادة السياسية، لأنهم قدموا لنا الفرص، وأعد المواطن المصرى أن أكون على قدر المسئولية وأن أحمل همومه أمام البرلمان".

يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها موقع تحيا مصر لمحاورة رموز العمل السياسي والبرلماني في البلاد، بقيادة رئيس التحرير عمرو الديب.

وتعد تجربة تنسيقية شباب الأحزاب فريدة من نوعها، وظاهرة استثنائية في الحياة السياسية المصرية في تاريخها الحديث، حيث لطالماافتقدت البلاد إلى كيان حزبي جامع، بإمكانه أن يمد شرايين الحياة السياسية بالدماء المتجدده والوجوه الواعدة، وخلق حالة من الاصطفاف والتكتل الحزبي خلف هدف وطني يزيح أية حسابات ضيقة للمصالح الشخصية.

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ويطرح فريق تحرير تحيا مصر أسئلة متعلقة بالكيفية التي يتبعها أعضاء التنسيقية في عملهم، من أجل الخروج على هذه الشاكلة من الانسجام والتوافق، والمعايير التي يتم على أساسها الدفع بمرشحيهم، وتعليقهم على انتخابات وتكوين مجلس الشيوخ، ورأيهم فيما دار بالجولة الأولى من انتخابات النواب.