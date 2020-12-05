مصر توفد مندوبيها لتعزية أسرة الصادق المهدي رئيس حزب الأمة السوداني

كشفت وكالة الأنباء السودانية، عن تقديم وفد ممثلا عن حكومة جمهورية مصر العربية، واجب العزاء في فقيد السودان والأمة العربية والإسلامية، إمام الأنصار ورئيس حزب الأمة الصادق المهدي.

وقالت الوكالة، إن الوفد وصل أمس الجمعة 4 ديسمبر، لمنزل الراحل في حي الملازمين، في مدينة أم درمان بولاية الخرطوم، وكان في استقباله أسرة الإمام، وقيادات حزب الأمة، وعلى رأسهم الرئيس المكلف اللواء فضل الله برمة، ونواب الرئيس، والجهاز التنفيذي، وقيادة شئون الأنصار، ممثلة في الدكتور عبد المحمود ابوا، وجهازه التنفيذي، وجماهير الأنصار.

ونقل الوفد تعازي قيادة الدولة المصرية، وشعب مصر، وتقديرهم على الأدوار الفعالة التي كان يقوم بها الإمام الصادق المهدي، لتكوين علاقات متينة مع رموز السياسة والفكر والمجتمع بمصر مما كان له عظيم الأثر في تعزيز العلاقات بين الشعبين.

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