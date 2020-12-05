شيخ الأزهر ينعي الدكتور طه حبيشي لوفاته اليوم

نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صديقه وزميله العزيز، فقيد العلم والعلماء، العالم الجليل الأستاذ الدكتور طه الدسوقى حبيشى، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والذى وافته المنية اليوم السبت.

وأكد الإمام الأكبر، فى بيان اليوم، أن الفقيد الراحل فارقنا إلى دار الحق وبقى بيننا علمه ومحاضراته ودروسه فى رحاب الجامع الأزهر والجامعة والمحافل العلمية، وبموته انطفأ مصباح منير من مصابيح العلم، تاركًا خلفه إرثًا كبيرًا ومسيرة علمية عامرة بالبذل والجهد والعطاء وخدمة رسالة الإسلام، أثرت كتبه ومؤلفاته المكتبة العلمية، وانتشرت محاضراته عبر الإنترنت لينهل منها طلاب العلم والمعرفة من كل مكان.

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وتقدم الإمام الأكبر بخالص العزاء فى وفاة واحدٍ من أكابر علماء الأزهر الأجلاء المدافعين عن الإسلام ومذهب أهل السنة والجماعة، إلى أسرة الفقيد الراحل وتلاميذه ومحبيه وكل أهل العلم، سائلًا المولى -عز وجل- أن يسكنه فسيح جناته ويرزقنا وأهله الصبر والسلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ