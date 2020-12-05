تدهور الحالة الصحية لوليد سليمان

صرح مصدر مقرب من وليد سليمان لاعب ومهاجم النادي الأهلي، أن الطبيب المعالج له قد أوصى بعزله في أحد المستشفيات، وذلك بسبب حالته الصحية وارتفاع درجة حرارته.

ويقيم وليد الآن في العزل لصحي بأحد مستشفيات القاهرة، لمتابعته والإطمئنان عليه، على أن يقوم اللاعب بعمل مسحة جديدة خلال الساعات القادمة.

ويتواصل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي، باللاعب بشكل دائم، حتى إتمام تعافيه، وعودته للمشاركة مع الأهلي مرة أخرى.

وكان قد تعرض وليد سليمان للإصابة بفيروس كورونا، قبل أيام من نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي انتهى بفوز النادي الاهلي وحصده للقب دوري الأبطال التاسع في تاريخه.

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