الأهلي أمام طارق العشري بعقدة 2009

يدخل النادي الأهلي اليوم النهائي رقم 51 في تاريخه ببطولة كأس مصر، ليواجه طلائع الجيش مساءا على ملعب الجيش ببرج العرب بالأسكندرية.

ويخوض النادي الأهلي المباراة بآمال كبيرة لحصد ثلالثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في موسم واحد، لأول مرة منذ موسم 2005 – 2006، كما يسعى لحصد بطولة كأس مصر بعدما استعصت عليه في أخر 10 سنوات، حيث لم يحصل عليها إلا مرة واحدة عام 2017 خلال العقد الأخير.

ولا يتفائل الأهلي كثيرا بمواجهة طارق العشري المدير الفني الحالي لنادي طائع الجيش، حيث كانت أخر مواجهة أمام المخضرم المصري في نهائي كأس مصر، عام 2009، واستطاع العشري خطف اللقب من الأهلي بقيادته لحرس الحدود بعدما فاز على المارد الأحمر بنتيجة 2-1.

وبعد أيام قليلة استطاع العشري هزيمة الأهلي مرة ثانية، وهو الأمر الذي لا يحدث كثيرا بعدما فاز على الأهلي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، وخطفه للسوبر المصري من النسر الأهلاوي.

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فهل يرسخ العشري عقدة 2009، أم يأخذ الأهلي بثأره ويحصد لقبي الكأس والسوبر؟

