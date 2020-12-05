لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية.. القبض على مالك محال التوحيد والنور

ألقت أجهزة الأمن القبض على رجل الأعمال سيد رجب السويركي، ومالك محال التوحيد والنور، المنتشرة فى جميع محافظات مصر، بتهمة تمويل والانضمام لجماعة إرهابية، بحسب مصادر مطلعة، ويمثل السويركى أمام جهات التحقيق في القضايا والتهم المنسوبة إليه.

وكانت محكمو جنح العجوزة، قبل 5 أعوام قد برأت محمد عبد الحكيم “السويركي” من تهمة إهانة علم مصر ووضعه على الأحذية المبيعة بالمحلات، وذلك في أولى جلسات المحاكمة.

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وفي عام 2002 عاقبته المحكمة بالسجن لمدة 7 سنوات بتهم الجمع بين 5 زوجات في وقت واحد وتزويره في قسائم الطلاق والزواج بمساعدة مأذونين شرعيين، ثم تم تخفيف الحكم إلى 3 سنوات بعد الاستئناف عام 2003.