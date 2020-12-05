السيسي يتابع إنشاء مراكز الخدمات لشبكة الطرق والمحاور بمستوى الجمهورية

اجتمع اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع اللواء امير سيد احمد، مستشار رئيس الجمهورية، للتخطيط العمراني، واللواء مجدي أنور، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "مراكز الخدمات المتكاملة لشبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية".

وقد وجه الرئيس بإنشاء منظومة مراكز الخدمات الخاصة بالمحاور على نحو يتكامل مع المشروع القومي للطرق الجديدة على مستوى الجمهورية، وذلك لتوفير كافة سبل الأمان والراحة للمواطنين من مرتادي الطرق، وتحقيق عائد استثماري واقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة في تلك المراكز.

وكذلك توسيع نطاق التنمية بالاستغلال الأمثل للأراضي على جوانب الطرق والمحاور، وعلى نحو يتسق مع الامتداد الحضاري والعمراني الذي تهدف إليه الدولة.