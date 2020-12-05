الشاعر أشرف البحطيطي يلقي قصيدته "الإن".. الليلة

قال الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور محمد أبو الفضل بدران، مقرر لجنة الشعر بالمجلس، إن فعاليات برنامج "كل يوم شاعر" الذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس تلتقي متابيعها مساء اليوم، بالشاعر أشرف البحطيطي، حيث يلي قصائد شعرية بعنوان: "إلان".
وأضاف في بيان صحفي، أن ذلك يأتي في إطار المبادرة التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية تحت عنوان "الثقافة بين إيديك".
يذكر أن الشاعر أشرف البحطيطي ولد بالقاهرة في شهر أبريل عام 1963 وتخرج في كلية الهندسة ويعمل حالياً مديراً لشركة أسسها منذ عام 2000م، حصـل علـى عـدة جـوائز من المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والمجلس الأعلى للثقافة منها جائزة المركز الأول في الشعر على الجامعات المصرية أربعة مرات.
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شارك بالعديد من المهرجانات الجامعية والندوات الشعرية بالعديد من المنتديات الأدبية بالمجلس الأعلى للثقافة واتحاد الكتاب وبيت الشعر، حيث نشرت معظم قصائده بعدة مجلات أدبية منها مجلتي الشعر وإبداع وكذلك بالعديد من الجرائد.
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