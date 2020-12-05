صور .. وزيرا الشباب والتضامن يشهدان احتفالية حلمك بيتحقق لأصحاب الهمم

جدة - نرمين السيد - شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، احتفالية "حلمك بيتحقق" التى أقامتها مبادرة "عالم موازى" فى كلية التربية جامعة عين شمس بمناسبة اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك فى إطار التركيز على النماذج المضيئة من ذوى القدرات والهمم، والتأكيد على أهمية دورهم داخل المجتمع.





تخلل الاحتفالية الإعلان عن إنتاج مسلسل درامى اجتماعى يسلط الضوء على ذوى القدرات والهمم يحمل اسم "القضية 404"، وإنتاج 2 برنامج إعلامى، لتناول التحديات والمشكلات التى تواجه ذوى القدرات والهمم، وعرض آليات دمجهم، وفعاليتهم بالمجتمع، وتتبنى مبادرة "عالم موازى" تلك الأعمال الفنية والإعلامية لضمان الفرص المتكافئة للنجوم والمتميزين من ذوى القدرات الخاصة فى مجالى الفن والإعلام.







وقالت وزيرة التضامن إن هناك أحداثًا مشتركة تجمع بين وزارتى التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة يتم تقديمها للأشخاص ذوى القدرات الخاصة، مشيرة إلى أن مصر لديها كل المقومات لتحقيق أحلام ذوى القدرات الخاصة، وأضافت الوزيرة أن القيادة السياسية تسعى دائما لتحقيق حقوق ذوى القدرات الخاصة، مشيرة الى أن ذوى القدرات الخاصة ثروة قومية، يمتلكون من الإمكانات والقدرات ما يدفعهم لتحقيق حلمهم وأهدافهم.

وأوضحت أن من يتنمر ضد طفل يجب ان يعاقب على ما فعله، كما أنه يجب ان نحول العالم الموازى للأشخاص ذوى القدرات الخاصة لعالم واحد، مؤكدة أن الاعاقة ليست مرض، كما ان وزارة التضامن الاجتماعى تقوم باستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الاعاقة يستطيعون من خلالها الحصول على حقوقهم والخدمات المقدمة.

وأشارت إلى أننا بصدد مشروع كبير سيتم إطلاقه تحت رعاية رئيس الجمهورية يتعلق بمنظومة الأطراف الصناعية، مشددة على أن الدولة لن تدخر جهدًا فى تحقيق أهداف وطموحات الأشخاص ذوى القدرات الخاصة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن بالغ سعادته بالمشاركة فى احتفالية "حلمك بيتحقق" والتى يشير عنوانها إلى تحقيق آمال ومتطلبات أبناء مصر من ذوى القدرات والهمم فى شتى المجالات بتضافر جهود كل المؤسسات والجهات المعنية بالأمر، وفى ضوء حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على دعم ورعاية تلك الفئة، وتلبية احتياجاتهم ورغباتهم، ودمجهم فى مختلف المشروعات والبرامج.

وأضاف صبحى أن وزارة الشباب والرياضة تولى عناية خاصة بذوى القدرات والهمم، إيماناً بقدراتهم على التحدى، وتحقيقهم للانجازات فى مختلف المجالات، وتكثف الوزارة من البرامج والأنشطة المخصصة لهم فى جميع المنشآت الشبابية والرياضية المنتشرة فى محافظات الجمهورية، والعمل على دمجهم فى الفعاليات التى يتم تنفيذها على مدار العام، مثنياً على تميز المواهب الواعدة من ذوى القدرات الخاصة والهمم سواءً فى المجال الفنى أو الرياضى أو الإعلامى وغيرهم من المجالات.

وقدم وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير إلى القائمين على مبادرة "عالم موازى" لسعيهم إلى رعاية ذوى القدرات وتسليط الضوء على مواهبهم، وتناول كل الأمور المتعلقة بهم بالتنسيق مع مختلف المؤسسات المعنية.