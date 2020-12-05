وزير خارجية السودان بقمة جوهانسبرج: الحكومة الانتقالية تعمل على إزالة تشوهات الاقتصاد

شارك عمر قمر الدين اسماعيل، وزير خارجية السودان، في أعمال الدورة الاستثنائية الثالثة عشرة لقمة الاتحاد الأفريقي حول منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، والتي انعقدت افتراضياً بجوهانسبرج عاصمة جنوب إفريقيا.

قدم الوزير بيان السودان أمام القمة الاستثنائية وشكر في مستهله فخامة رئيس جنوب أفريقيا ورئيس الاتحاد الأفريقي سيريل رامافوزا، على استضافته للاجتماع، كما تقدم بالشكر والتقدير للجهود التي ظل يبذلها رئيس جمهورية النيجر فخامة السيد يوسفو محمدو، قائد ومناصر منطقة التجارة الحرة القارية، مشيراً إلى أن انطلاق المنطقة الحرة في العام ٢٠٢١ يعتبر حدثاً هاماً وتتويجاً للجهود المبذولة في سبيل إدراك التكامل الاقتصادي المنشود.

تطرق حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية، للتطورات الهامة في الساحة السودانية متناولاً أهم إنجازات الحكومة الانتقالية والمتمثلة في تحقيق السلام مع الجبهة الثورية، الذي يدفع بجهود التنمية والتقدم والازدهار، ويساعد في تجاوز العديد من التحديات بتهيئة البيئة السياسية والاقتصادية لمقابلة متطلبات تحرير التجارة في أفريقيا.

وأضاف أن الحكومة الانتقالية تعمل على إزالة التشوهات البنيوية في الاقتصاد السوداني، والتي خلفها النظام السابق، وقد تبنت في سبيل ذلك خطوات جادة بوضع الخطط والبرامج للتعافي الاقتصادي ومعالجة التحديات، خاصة تلك التي تعيق إندماج السودان في الاقتصادات الاقليمية والعالمية.

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