الشباب الفرنسي يرفض سياسيات ماكرون ويصفه بالمستبد (فيديو)

كشفت الكاتبة الصحفية، فابيولا بدوي، تطورات التظاهرات التي تشهدها فرنسا على خلفية الاعتراض على مشروع قانون «الأمن الشامل»، الذي يمنع تصوير أفراد الشرطة خلال أداء عملهم بالشوارع.
وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «لا أستطيع الجزم بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكنه يفقد البوصلة ويبدو شديد التخبط في موقف عديدة»، مشيرة إلى أن هناك اتهامات مستمرة توجه لماكرون بأنه ليس سياسيا.
وتابعت «اليسار الراديكالي والاشتراكيون واليمين المتطرف يرفضون سياسية ماكرون شكلا ومضمونا»، لافتة إلى أن ماكرون أقنع جميع التيارات بعدم انتمائه لليمين أو اليسار قبل الانتخابات ثم فوجئ الجميع بانحيازه لأصحاب رؤوس الأموال بعد توليه الحكم.
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وأكملت «الشباب الفرنسي متخوف جدا من سياسات ماكرون، ويصفه بالمستبد كونه ينحاز بطبقة معينة».
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