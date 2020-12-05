جهاز التنسيق الحضاري: تطوير ميادين وسط البلد لإعادة رونق القاهرة الخيدوية

قال محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، إنه بعد النهاية من تطوير ميدان التحرير، وجد إشادة من الجميع بما حدث على أرض الواقع، وسيتم تطوير العديد من الميادين الأخرى في وسط البلد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم تطوير ميدان مصطفى كامل، ثم طلعت حرب، وحتى ميدان الأوبرا والعتبة.
وكشف أنه سيتم إعادة رونق القاهرة الخيدوية، لا سيما أن هناك العديد من العقارات التاريخية، كما سيتم تطوير المتاجر الموجودة في منطقة وسط البلد، خاصة بعد انفصال شكلها عن رونق العمائر التاريخية.
وأكد أبو سعدة أنه تم إلغاء برواز المحال التجارية الموجودة في وسط البلد، وإزالة ما أضيف على واجهات المحال التجارية، مع توحيد شكل اللافتات لتلك المحال وتوحيد نوع ولون الخط المستخدمة في اللافتات.
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وأشار رئيس جهاز التنسيق الحضاري إلى أن صاحب العقار الذي عاشت به الفنانة الراحلة شادية في منطقة وسط البلد أمر مستغرب، ورفض وضع لافتة «عاش هنا» الذي يوثق التاريخ الذي تم تعميمه في العديد من العقارات من خلال توثيق 430 شخصية تواجدوا في تلك العقارات.
موضحا أن الحق القانوني يكفل لصاحب العقار رفض وضع لافتة «عاش هنا»، لكن الوضع الأدبي لا يسمح له برفض ذلك فعليه مراجعة ذلك الأمر.
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