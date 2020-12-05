مدبولى: نجاح منطقة التجارة الحرة القارية اختبار حقيقى لتحقيق طفرة اقتصادية

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل كلمته، نقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس السيسى لكل من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، ورؤساء دول وحكومات الدول الإفريقية الشقيقة، وموسى فقيه محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى.

وأعرب مدبولى عن تقديرِ مصر للرئيس سيريل رامافوزا على جهوده المُقدرة؛ للحفاظ على دورية انعقاد اجتماعاتنا، بالرغم من التحديات التى يفرضها تفشى فيروس "كورونا"، وهو ما ينُم عن مدى الاهتمام الذى نُوليه جميعاَ للعمل الإفريقى المشترك.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى: الشكر موصول أيضاً للرئيس محمدو إيسوفو، رئيس جمهورية النيجر على الجهود التى يبذلها فى إطار ريادته لاتفاقية التجارة الحرة القارية، ومُثابرته لدفع الاتفاقية إلى الأمام، مما أثمر عن دخولها حيّز النفاذ فى 30 مايو 2019.

وتقدم رئيس الوزراء بخالص التهانى إلى الرئيس نانا أكوفو أدو، رئيس جمهورية غانا، على انطلاق العمل بالمقر الجديد للسكرتارية، الذى تحتضنه أكرا، كما شكر موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى وطاقمه، وكذلك وامكيلى مينى، المدير التنفيذى لسكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية، على عملهم الدؤوب؛ من أجل ضمان عقد هذه القمة الهامة؛ سعياً للانتهاء من كافة الإجراءات المرتبطة بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة.

وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن قمة اليوم مُطالبَة أكثر من أى وقت مضى ببذل المزيد من الجهد؛ حفاظاً على الزخم المُتحققِ حول منطقة التجارة الحرة القارية، اتصالاً بالآثار السلبية التى أفرزتها جائحة "كورونا"، وضرورة مواصلة اتخاذ الإجراءات الفاعلة والمحددة، التى تكفل تحقيق النجاح لمنطقة التجارة الحرة القارية، بما فى ذلك الاتفاق على كافة العناصر الفنية اللازمة لتفعيل المنطقة بصورة كاملة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى: "فى هذا الصدد، وإذ تُرحب مصر بالجهود المبذولة من قبل فخامة الرئيس محمدو إيسوفو، رئيس جمهورية النيجر الشقيق؛ لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، ومجلس وزراء التجارة الأفارقة، والمجلس الوزارى لاتفاقية التجارة الحرة، اللذين ظلا فى حالة انعقاد دائم خلال الفترة الماضية؛ من أجل تسريع وتيرة الاتفاق على النقاط الفنية العالقة، فإننا نؤكد على اقتناع مصر الراسخ بأهمية تحرير التجارة بين دول القارة، بما يحقق الفائدة المنشودة لجهود التنمية، وهو ما انعكس فى حرصنا على أن نكون فى طليعة الدول المُصدِقة على اتفاقية التجارة الحرة القارية، والمُطالِبة بتحقيق التكامل القاريّ والاندماج الإقليميّ، وكان ذلك جليا فى التزامنا خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى فى 2019 بدفع الاتفاقية قُدماً وإطلاق أدواتها التشغيلية؛ سعياً لإحداث نقلةٍ نوعية فى معدلات التبادل التجارى بين دول القارة".

وأكد رئيس الوزراء أهمية التوصل إلى توافق حول النقاط العالقة لقواعد المنشأ، بما لا يتجاوز نهاية يونيو 2021، وضرورة الالتزام بالأُطر الزمنية المقترحة للانتهاء من النقاط العالقة فى المرحلة الأولى من المفاوضات، كما تشجع مصر باقى الدول الأعضاء التى لم تُصدق بعد على اتفاقية التجارة الحرة القيام بذلك، لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية بشكل كامل فى أقرب وقت ممكن.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى، خلال كلمته، إلى ضرورة البدء فى مفاوضات المرحلة الثانية الخاصة بالاستثمار وحماية المنافسة والملكية الفكرية، والانتهاء منها وفقاً للإطار الزمنى المقترح فى ديسمبر 2021، باعتبارها موضوعات ذات أولوية لدول القارة، مع أهمية مراعاة البعد التنموى عند بدء تلك المفاوضات.

وتابع رئيس الوزراء فى كلمته، قائلا: لقد باتت أفريقيا اليوم وبفخر محط أنظار العالم والقوى الاقتصادية الدولية، وإنّ نجاح منطقة التجارة الحرة القارية لهو الاختبار الحقيقيّ لتحقيق الطفرة الاقتصادية والتنموية التى نصبو إليها جميعاً، وتُعزز من مواقفنا التفاوضية فى المحافل الاقتصادية والسياسية الدولية.

وأشار إلى وجود مسئولية حقيقية تقع على عاتق المجتمع الإفريقى فى الارتقاء بشبكات البنية التحتية لتحقيق النجاح لاتفاقية التجارة، والتواصل مع القطاع الخاص ومجتمع رجال الأعمال، وتوفير الضمانات اللازمة لدعم الصناعات المحلية والاستراتيجية الأفريقية، لخلق الظروف المُواتية لتحقيق التنمية المستدامة التى تستحقها قارتنا.

واختتم رئيس الوزراء كلمته قائلا: كما شَـرُفت مصر بإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية تحت رئاستها للاتحاد الأفريقى فى يوليو 2019 بالنيجر، فإنها تُجدد تعهدها بتقديم كافة أشكال الدعم للدول الإفريقية الشقيقة؛ من أجل تحقيق النجاح لمنطقة التجارة الحرة القارية، والوصول بها من مرحلة البناء المؤسسى إلى ميدان العمل الفعلى.