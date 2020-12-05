رئيس مجلس الشيوخ ينعى المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق

جدة - نرمين السيد - بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية عزاء لأسرة المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، الذى وافته المنية اليوم السبت، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.





كما نعى الفقيد الراحل كل من المستشار بهاء الدين أبو شقة، والنائبة فيبى فوزى وكيلا المجلس. ونعاه كذلك المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، ونائبه المستشار عمرو يسرى المستشار "الجمل"، داعين الله سبحانه وتعالى أن يسكنه فسيح جناته.

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