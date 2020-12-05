الرقابة الإدارية تنشر رسالة الرياضيين فى اليوم العالمى لمكافحة الفساد

جدة - نرمين السيد - وتحدث فى الفيديو العديد من الرياضينن منهم محمد فضل لاعب النادى الأهلى السابق، وحازم إمام، وحسام البدرى مدرب المنتخب الوطنى لكرة القدم، وعمرو الجناينى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم. كما ظهر فى الفيديو نجم المنتخب الوطنى وأستون فيلا الإنجليزى محمود حسن تريزيجيه، وأيضا محمد الننى نجم أرسنال، وشوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، ومحمد بركات مدير منتخب مصر، حيث رددوا "متحدون ضد الفساد .. مصر ضد الفساد".

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