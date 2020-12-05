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جدة - نرمين السيد - وتم إجراء المزاد على كمية 2219 قنطارا، وتمت ترسيته على إحدى الشركات بسعر 2500 جنيه للقنطار الواحد، بخلاف فروق الرتب ومعدل التصافى.
وأجرى الوزير حوارا امتد لأكثر من نصف ساعة مع عدد من منتجى الأقطان، و5 شركات لتجارة القطن حضرت المزاد، حيث أوضح الجهود المبذولة لاستعادة مكانة وسمعة القطن المصرى عالميا، سواء فى تطوير منظومة التداول والتجارة أو من خلال تحديث محالج القطن، الأمر الذى يسهم فى تحسن جودة ونظافة القطن المصرى وزيادة أسعاره.
وفى هذا الصدد، أشار الوزير إلى العمل على تصدير القطن المصرى بقيمة مضافة فى صورة منتجات، وإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج وتطوير الشركات التابعة، مع تحسين أساليب التسويق، من خلال إدارة مركزية بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لزيادة الصادرات وفتح أسواق خارجية جديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال زيارته للشرقية .. وزير قطاع الأعمال العام يشهد مزادا للقطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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