فيديو .. حسام فاروق : مصر صاحبة قرار مستقل وقادرة على التعامل مع كل الدول

جدة - نرمين السيد - وتحدث فاروق خلال تقديم برنامجه "بالنبط العريض" الذى يُعرض على الفضائية المصرية، اليوم السبت، عن المقال المنشور بصحيفة "وول ستيرت جورنال الأمريكية" للكاتب الأمريكى جاريد ماليسن، وهاجم فيه الدولة المصرية لإلقائها القبض على عناصر تابعة لمنظمات حقوقية، قائلا: "ماليسن أحد الصحفيين الكارهين لمصر، وكان مدير مكتب الشرق الأوسط بإسطنبول وعلاقته بمصر بعد ثورة 30 يونيو عدائية".
وذكر فاروق أن هناك بعض الصحف الأجنبية هدفها مهاجمة الدولة المصرية لإحداث حالة من الفوضى، وتصديرها للرأى العام بأن مصر تهاجم منظمات حقوق الإنسان، مؤكدا أن المنظمات المزعومة تم اختراقها بالمال السياسى وعناصر التنظيم الإرهابى.
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