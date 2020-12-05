جيهان جادو: زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا تعكس أهمية مصر بين دول العالم

قالت الدكتورة جيهان جادو عضو مجلس حي مدينة فرساي بفرنسا، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا هذه الايام تعد زياره استراتيجيه ولها ابعاد سياسيه كبري تعكس اهمية مصر عالميا بين دول العالم فمصر هي مفتاح وصمام الشرق الاوسط ولا تجرأ اي دوله علي العبور لنافذه الشرق الاوسط دون مرورها عبر مصر .
وأضافت لـ"دوت الخليج" أن الزياره للتنسيق مابين البلدين في ظل التحركات التركيه وتوغلها هذه الفتره واحداث مشكلات كبيره ودعمها للارهاب في المنطقه .
وأوضحت أن التوغل التركي اصبح يسبب خطرا داهما علي القارة الاوروبيه وايضا دعمها للارهاب وتحركاتها في ليبيا وتحريضا للمعارضه تعتبر تهديدا للامن القومي لمصر . لذلك فان فرنسا حريصه كل الحرص علي التنسيق مع مصر في الوقوف علي اخر المستجدات وايضا وضع حد لتلك التدخلات التي تهدد امن القارة الاوروبيه وايضا الشرق الاوسط .
واعتبرت الزيارة انعكاس لعمق البلدبن الاستراتيجي وضرورة التنسيق فيما بينهم في تلك القضايا الخطره للحد من خطورة الارهاب والخروج بتصريحات ذات عمق وابعاد امنيه للحفاظ علي الشرق الاوسط وصلابته وايضا الحفاظ علي امن القارة الاوروبيه ضد الخطر التركي والدول الداعمه للارهاب.
وتابعت أنه من المتوقع أن تبحث الزيارة العديد من الملفات علي الصعيد الاقتصادي والعسكري بين مصر وفرنسا والحقيقه تعد العلاقه بين البلدين ذات بعد عميق نظرا للمصالح المشتركه بينهم بل ولقوة مصر العسكريه والاستراتيجيه في الشرق الاوسط.
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